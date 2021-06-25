Ученые США пытаются доказать связь между черными дырами и расизмом

Нью-Йорк, 25 июня. Специалисты Корнельского университета США обнаружили связь между названием черных дыр и дискриминацией афроамериканцев. Об этом сообщает издание nypost.com.

Ученые разработали курс под названием «Черные дыры: раса и космос». Целью проекта является сравнение образов, а также терминов из различных сфер деятельности с реалиями современного мира. Кроме этого, ученые затронули тему влияния расы на астрономию.

«Никто не сомневается в том, что когда мы называем черную дыру черной, то это не имеет никакой связи с расовыми вопросами. Ведь не может же быть никакой связи между расой и космосом. Не так ли?», — говорится в описании работы.

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