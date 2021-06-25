Роскосмос готовится к выпуску на рынок отечественных VR-шлемов

Москва, 25 июня. Разработанные Роскосмосом VR-шлемы могут начать использовать в сфере виртуального туризма, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.

Госкорпорация планирует начать продажу шлемов виртуальной реальности в 2021 году. Российские космонавты уже задействуют эту технологию в тренировочном процессе, отметил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

«В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности», — заявил Шадрин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, что продукты питания для участников первого художественного фильма, который будет снят в космосе, отправят вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Их доставят на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-19».