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Роскосмос готовится к выпуску на рынок отечественных VR-шлемов

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:42
Технологии
Роскосмос готовится к выпуску на рынок отечественных VR-шлемов
flickr.com  /  VR Today

Москва, 25 июня. Разработанные Роскосмосом VR-шлемы могут начать использовать в сфере виртуального туризма, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.

Госкорпорация планирует начать продажу шлемов виртуальной реальности в 2021 году. Российские космонавты уже задействуют эту технологию в тренировочном процессе, отметил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

«В этом году мы планируем вывести на рынок уже серийный отечественный шлем виртуальной реальности», — заявил Шадрин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, что продукты питания для участников первого художественного фильма, который будет снят в космосе, отправят вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Их доставят на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-19».

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роскосмос туризм vr-шлем
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