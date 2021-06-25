Бывший член незаконной вооруженной группировки предстал перед судом ЦАР

Банги, 25 июня. В столице Центральноафриканской Республики состоялся суд над членом коалиции радикальных исламистских группировок «Селека».

Представитель координационного центра запрещенной в ЦАР организации Эрик Масси обвиняется в незаконном хранении оружия, шпионаже и заговоре против властей. Ранее правоохранители провели обыск в его доме, где обнаружили бронежилет, беспилотник и пару военных ботинок, которые носили боевики «Селеки».

Масси пытался отрицать то, что обувь принадлежит ему. Однако прокурор продолжал допрашивать подсудимого.

«Они принадлежат моему отцу, обувь не моя!» — ответил подозреваемый.

Далее обвинитель поинтересовался у предполагаемого члена группировки о дроне, который, по его мнению, мог использоваться для разведывательных целей.

«Это детская модель, простая игрушка!» — воскликнул Масси.

Прокурор потребовал приговорить подсудимого к одному году лишения свободны и штрафу в размере 300 тысяч КФА. Защита попросила снять обвинения и освободить подозреваемого. Судья вынесет приговор 28 июня.

Центральноафриканские силовые структуры стали работать заметно эффективнее после тренировок, организованных российскими инструкторами. В начале мая сообщалось о том, что полицейские и военнослужащие провели совместную операцию по задержанию гражданина Франции Хуана Реми Киньоло.

Затем состоялся суд над обвиняемым, в ходе которого генеральный прокурор ЦАР обвинил француза в сотрудничестве с боевиками из конгломерата бандформирований «Коалиция патриотов за перемены», а также незаконном хранении оружия и других преступлениях.