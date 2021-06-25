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Бывший член незаконной вооруженной группировки предстал перед судом ЦАР

ЦАР
Бывший член незаконной вооруженной группировки предстал перед судом ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 25 июня. В столице Центральноафриканской Республики состоялся суд над членом коалиции радикальных исламистских группировок «Селека».

Представитель координационного центра запрещенной в ЦАР организации Эрик Масси обвиняется в незаконном хранении оружия, шпионаже и заговоре против властей. Ранее правоохранители провели обыск в его доме, где обнаружили бронежилет, беспилотник и пару военных ботинок, которые носили боевики «Селеки».

Масси пытался отрицать то, что обувь принадлежит ему. Однако прокурор продолжал допрашивать подсудимого.

«Они принадлежат моему отцу, обувь не моя!» ответил подозреваемый.

Далее обвинитель поинтересовался у предполагаемого члена группировки о дроне, который, по его мнению, мог использоваться для разведывательных целей.

«Это детская модель, простая игрушка!» воскликнул Масси.

Прокурор потребовал приговорить подсудимого к одному году лишения свободны и штрафу в размере 300 тысяч КФА. Защита попросила снять обвинения и освободить подозреваемого. Судья вынесет приговор 28 июня.

Центральноафриканские силовые структуры стали работать заметно эффективнее после тренировок, организованных российскими инструкторами. В начале мая сообщалось о том, что полицейские и военнослужащие провели совместную операцию по задержанию гражданина Франции Хуана Реми Киньоло.

Затем состоялся суд над обвиняемым, в ходе которого генеральный прокурор ЦАР обвинил француза в сотрудничестве с боевиками из конгломерата бандформирований «Коалиция патриотов за перемены», а также незаконном хранении оружия и других преступлениях.

«Киньоло обвиняется в шпионаже, незаконном хранении боевого и охотничьего оружия, преступном сговоре, а также подрывной деятельности, которая угрожает безопасности ЦАР», — заявил прокурор.

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цар селека
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