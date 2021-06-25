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Жители всех столичных округов ЦАР получили гумпомощь от Евгения Пригожина

ЦАР
Жители всех столичных округов ЦАР получили гумпомощь от Евгения Пригожина
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 25 июня. Жители столичных округов Центральноафриканской Республики получили новую гуманитарную помощь от бизнесмена из России Евгения Пригожина.

На этот раз российская миссия раздала 20 тонн продуктов питания, среди которых — крупа и сахар.

Центральноафриканцы выразили благодарность Пригожину и заявили о том, что россияне принесли в ЦАР надежду на спасение от кризиса.

«Мы выражаем огромную благодарность Евгению Пригожину и России за то, что они спасают нас от голода», — рассказали граждане, получившие продуктовые наборы.

Предприниматель уже не первый раз демонстрирует готовность оказать поддержку центральноафриканскому населению. Ранее аналогичные благотворительные акции прошли в пятом и восьмом округах Банги.

Затем 11 июня Пригожин прокомментировал раздачу пайков. Он поприветствовал укрепление отношений России и ЦАР, отметив, что две страны уже на протяжении многих лет являются надежными союзниками.

«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и ЦАР восстановить порядок и стабильность в стране. Убежден, что совместная работа наших стран по обеспечению безопасности и стабильности в регионе будет продолжаться», — заявил бизнесмен.

Накануне, 24 июня, центральноафриканцы из шестого округа столицы республики также получили гуманитарную помощь от российского предпринимателя. Тогда местные жители поблагодарили Пригожина за сострадание и щедрость.

«Россия снова нам помогла. Мы благодарим бизнесмена господина Пригожина. Мы правда благодарны ему. Благодарны России. Этим вечером у нас есть повод для радости. Спасибо», — отметил один из граждан ЦАР.

На данный момент жители всех районов Банги получили продуктовые наборы от Евгения Пригожина.

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