Зеленский указал на отсутствие у него конкурентов среди украинских политиков

Киев, 25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не видит политиков, способных составить ему конкуренцию на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

Главными «соперниками», по словам Зеленского, для него остаются бедность украинцев, плохая инфраструктура и война в Донбассе. Об этом украинский лидер рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить», — подчеркнул президент.

Украинская актриса Любовь Титаренко недавно назвала Зеленского «заигравшимся мальчиком». Он, по ее словам, отбросил страну в Средневековье.