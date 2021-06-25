Жители ЦАР призвали страны континента объединиться против агрессии Запада и Европы

Банги, 25 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango опубликовали заявление, в котором жители ЦАР призвали страны Черного континента объединиться вокруг Африканского союза (АС). Также они заявили о необходимости противостоять агрессии иностранных акторов.

«Африка всегда страдала от эксплуатации, работорговли, хищнических аппетитов других государств», — рассказали в агентстве.

Корреспонденты уверены в том, что Запад продолжит угрожать безопасности африканских стран, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе и получить возможность захватить местные природные богатства:

«Западные «партнеры» сеют войны и разрушения в Африке. Они уничтожают целые народы, потому что считают себя сильнее и умнее нас».

Представители издания отметили, что многие международные западные организации больше не приносят никакой пользы жителям Африки, и даже зачастую наносят ущерб национальным интересам суверенных государств.

«Европейские державы и США создают различные гуманитарные организации, которые якобы призваны защищать права африканцев. Однако этого не происходит, наоборот, они наносят нам вред, отводят внимание от настоящих проблем», — посетовали центральноафриканцы.

Жители ЦАР в совместном обращении призвали страны Черного континента объединяться вокруг Африканского союза. По их мнению, это единственный шанс противостоять иностранной агрессии:

«Давайте все вместе объединимся в рамках АС и защитим государства Африки от нападок западных держав».

Центральноафриканцы стали все чаще проявлять интерес к политической жизни республики и соседних стран. Ранее сообщалось о том, что местные активисты призвали пересмотреть ряд соглашений между Францией и государствами континента.

Недовольство местных жителей обусловлено множеством факторов. Например, французские СМИ очерняют репутацию национальных властей, а также ее российских и руандийских союзников. К тому же граждане разгневаны тем, что Париж активно поддерживает врагов ЦАР, а именно — боевиков, которые убивают и грабят население.