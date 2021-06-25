Le Potentiel Centafricain: политика Туадера полностью преобразит страну к 2025 году

Банги, 25 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в очередной раз заслужил похвалу со стороны национальных СМИ и центральноафриканцев.

Журналисты издания Le Potentiel Centafricain заявили о том, что глава республики действительно борется за возвращение мира, безопасности и развития страны.

«Наш лидер пользуется непоколебимой поддержкой центральноафриканского народа за то, что он уделяет приоритетное внимание безопасности, миру и процветанию страны», — рассказали в агентстве.

Корреспонденты напомнили о необходимости защиты суверенитета государства и природных ресурсов от вмешательства иностранных держав:

«ЦАР является суверенной страной, которая должна в полной мере пользоваться национальными богатствами, как и любое другое государство в мире».

Сотрудники издания спрогнозировали стремительный экономический рост к 2025 году, который станет результатом дальновидной политики главы ЦАР.

«Истинная независимость республики — экономический и социальный прогресс. Туадера сможет спасти страну от кризиса и обеспечить ей стабильный рост к 2025 году», — объяснили журналисты.

Ранее сообщалось о том, что президент Цетральноафриканской Республики утвердил состав нового правительства, которое призвано воплотить намеченные реформы.