Консульство РФ: россияне не пострадали в результате поножовщины в Германии

Мюнхен, 25 июня. Погибших и пострадавших граждан России в немецком городе Вюрцбург после нападения человека с ножом нет. Об этом сообщило консульство РФ в Мюнхене.

Мужчина совершил нападение с ножом 25 июня на прохожих в городе Вюрцбург. При нападении погибли три и человека, шесть получили ранения различной степени тяжести.

«Среди погибших и пострадавших граждан России нет», — сообщило консульство РФ в Twitter со ссылкой на данные местной полиции.

Правоохранительные органы задержали нападавшего. Сейчас проводится проверка в связи с инцидентом. Выясняются мотивы подозреваемого.