Больше половины жителей России обнаруживали свои данные в интернете

Москва, 25 июня. Около 59% россиян признались, что хотя бы раз в жизни обнаруживали в Сети свои персональные данные. Об этом говорится в исследовании разработчика антивирусных решений ESET.

Чаще всего пользователи находили номер мобильного телефона и адрес электронной почты. При этом реже в Сети встречается информация о месте проживания, а также пароли и личные фотографии, передает РИА Новости.

«Причем номер мобильного телефона и адрес электронной почты встречаются в подобных базах чаще всего (в 70% случаев). Реже граждане обнаруживают домашний адрес, различные пароли и личные фотографии (от 11% до 13% случаев)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что почти каждый пятый житель России выполняет рабочие задачи в отпуске. Такой результат показало исследование платформы для удаленной работы Zlaker.