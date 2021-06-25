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Познер раскритиковал уровень подготовки сборной России по футболу

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:16
Евро 2020
Познер раскритиковал уровень подготовки сборной России по футболу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 25 июня. Сборная России по футболу на чемпионате Европы-2020 продемонстрировала отсутствие сыгранности и взаимопонимания. Такое замечание озвучил журналист Владимир Познер.

Он наблюдал за всеми матчами российской команды на Евро-2020. Телеведущий еще до начала чемпионата начал подозревать, что сборная не выйдет даже в плей-офф, передает «Матч ТВ».

«Не видно сыгранности, взаимопонимания и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если сравнивать команду с остальными, видно, что индивидуально игроки слабее многих других, это очевидно. Технически не владеют мячом», — отметил Познер.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу, несмотря на проигрыш, заработала 10,75 млн евро. За победу в матче на групповом этапе каждый игрок получает по 1,5 млн евро.

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Все новости / Евро 2020 / Познер раскритиковал уровень подготовки сборной России по футболу
познер евро-2020 разочарование
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