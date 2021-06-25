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Макрон обсудил с Блинкеном выстраивание отношений с Россией

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:27
Политика
Макрон обсудил с Блинкеном выстраивание отношений с Россией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 25 июня. Французский президент Эммануэль Макрон провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча состоялась в Париже.

Стороны обсудили выстраивание «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией. Об этом сообщили в Госдепе США.

«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины», — отметили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен ранее заявил, что Вашингтон готов поддержать «нормандский формат». Многое при этом, по его словам, будет зависеть от Москвы.

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