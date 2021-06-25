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Мощный град обрушился на два района Краснодарского края

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:25
Происшествия
Мощный град обрушился на два района Краснодарского края
pixabay.com

Краснодар, 25 июня. Сильный дождь и град прошли в Мостовском и Апшеронском районах Краснодарского края. В результате непогоды пострадали крыши частных домов.

Стихия не повлияла на работу систем жизнеобеспечения населения, они работают в штатном режиме. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил ответственным службам держать ситуацию на контроле. На месте будут работать межведомственные группы, которые обследуют территорию и оценят ущерб, нанесенный непогодой, уточнил Кондратьев в своем Telegram-канале.

В Мостовском районе пострадали около 40 домов. Девять из них расположены в поселке Псебай, еще около 30 в станице Андрюки. В администрацию Апшеронского района жалоб по поводу порчи имущества в настоящее время не поступало.

Дождь с градом ранее прошел на востоке Москвы. Столичное управление МЧС России предупредило москвичей о грядущем ухудшении погодных условий.

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кубань град краснодарский край
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