Власти Германии запретят полеты местных авиакомпаний в Россию

Берлин, 25 июня. Немецкие власти всерьез обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. На данный момент обсуждается вопрос о временной приостановке выполнения рейсов в РФ.

Граждане России, прибывающие на территорию Германии, начиная с 27 июня будут обязаны проходить десятидневный карантин. По возвращении на территорию РФ, людям придется соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток, во время которых нужно будет сдать два ПЦР-теста. Кроме всего прочего, авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Москву и Санкт-Петербург на неопределенный срок.

Ранее российский МИД сообщил о намерении восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Италией. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уведомил МИД Италии о решении возобновить с ней регулярное авиасообщение.