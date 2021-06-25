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Власти Германии запретят полеты местных авиакомпаний в Россию

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:29
Общество
Власти Германии запретят полеты местных авиакомпаний в Россию
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Берлин, 25 июня. Немецкие власти всерьез обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. На данный момент обсуждается вопрос о временной приостановке выполнения рейсов в РФ.

Граждане России, прибывающие на территорию Германии, начиная с 27 июня будут обязаны проходить десятидневный карантин. По возвращении на территорию РФ, людям придется соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток, во время которых нужно будет сдать два ПЦР-теста. Кроме всего прочего, авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Москву и Санкт-Петербург на неопределенный срок.

Ранее российский МИД сообщил о намерении восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Италией. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уведомил МИД Италии о решении возобновить с ней регулярное авиасообщение.

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