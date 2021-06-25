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Умерла актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет

  /   Обновлено: 25 июня 2021 22:18
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Общество
Умерла актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет
Prt Scr youtube.com  /  Игорь Быстров

Москва, 25 июня. Народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет умерла на 70-м году жизни. Новость об этом подтвердили в пресс-центре театра.

Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь. Она ушла из жизни в пятницу, 25 июня. Руководство и актеры театра выразили свои соболезнования в связи с кончиной Барнет.

«Нас постигло большое горе - сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы театра.

Ольга Барнет работала в Художественном театре на протяжении 50 лет. Она пришла туда в 1972 году после Щукинского театрального училища. Публичной церемонии прощания с актрисой не будет, поскольку таковым было ее желание.

В минувший четверг стало известно о смерти актера Александра Лескова. Он скончался в Петербурге в возрасте 73 лет, причины смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» не уточняются.

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