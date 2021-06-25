Умерла актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет

Москва, 25 июня. Народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет умерла на 70-м году жизни. Новость об этом подтвердили в пресс-центре театра.

Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь. Она ушла из жизни в пятницу, 25 июня. Руководство и актеры театра выразили свои соболезнования в связи с кончиной Барнет.

«Нас постигло большое горе - сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы театра.

Ольга Барнет работала в Художественном театре на протяжении 50 лет. Она пришла туда в 1972 году после Щукинского театрального училища. Публичной церемонии прощания с актрисой не будет, поскольку таковым было ее желание.

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