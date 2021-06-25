Поисковики обнаружили останки 80 человек со времен ВОВ в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 июня. Останки 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен ВОВ нашли поисковики в поселке Тельмана в Ленобласти. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Вопросы сохранения и увековечивания этих захоронений обсуждались в пятницу в СУ по Ленобласти. На месте раскопок ведут работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть».

«При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов», — говорится в сообщении ведомства.

Информация об обнаруженных останках появилась еще в середине июня, но земельные работы в поселке Тельмана продолжились. Сотрудники фирмы организовали вывоз грунта, в котором оказались непогребенные кости, тем самым повредив захоронения красноармейцев.