Десятки американцев собрались у здания суда в ожидании решения по делу Флойда

Миннеаполис, 25 июня. Суд в Миннеаполисе в ближайшее время объявит наказание бывшему полицейскому Дереку Шовину, который применил удушающий прием при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Активисты проводят мирную акцию у здания суда. Обстановка может накалиться, если Шавину дадут небольшой срок. Несколько десятков американцев требуют справедливого судопроизводства и намерены добиваться его в рамках закона, передает ТАСС.

Правоохранительные органы предприняли особые меры по охране здания, которое обнесли металлическими ограждениями. Прокуратура запросила приговорить экс-полицейского к 30-ти годам тюрьмы.

Шестифутовую деревянную скульптуру Джорджа Флойда ранее возвели в Бруклине. Брат убитого афроамериканца Терренс Флойд выразил надежду, что в США сохранят память о жестоком поступке полицейских.