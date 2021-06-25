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Десятки американцев собрались у здания суда в ожидании решения по делу Флойда

  /   Обновлено: 25 июня 2021 21:37
Происшествия
Десятки американцев собрались у здания суда в ожидании решения по делу Флойда
Федеральное агентство новостей

Миннеаполис, 25 июня. Суд в Миннеаполисе в ближайшее время объявит наказание бывшему полицейскому Дереку Шовину, который применил удушающий прием при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Активисты проводят мирную акцию у здания суда. Обстановка может накалиться, если Шавину дадут небольшой срок. Несколько десятков американцев требуют справедливого судопроизводства и намерены добиваться его в рамках закона, передает ТАСС.

Правоохранительные органы предприняли особые меры по охране здания, которое обнесли металлическими ограждениями. Прокуратура запросила приговорить экс-полицейского к 30-ти годам тюрьмы.

Шестифутовую деревянную скульптуру Джорджа Флойда ранее возвели в Бруклине. Брат убитого афроамериканца Терренс Флойд выразил надежду, что в США сохранят память о жестоком поступке полицейских.

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суд флойд шовин
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