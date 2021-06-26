В Дамаске прошла пресс-конференция ЦПВС РФ в Сирии о результатах работы в 2021 году

В Дамаске состоялся совместный российско-сирийский брифинг, посвященный вопросам урегулирования ситуации в арабской республике.

Репортаж с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

В данной пресс-конференции принял участие заместитель руководителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о важных инициативах, направленных на восстановление мирной жизни в Сирийской Арабской Республике (САР), которые были реализованы во втором квартале 2021 года.

Кулить сообщил, что работа ЦПВС в этот период велась по ряду направлений:

контроль за соблюдением режима прекращения огня;

возвращение сирийских беженцев на родину с территории других государств;

восстановление инфраструктурных объектов;

урегулирование статуса граждан;

проведение гуманитарных акций;

гуманитарное разминирование населенных пунктов;

взаимодействие с международными гуманитарными организациями.

«Работа производилась в тесном взаимодействии с институтами государственной власти Сирийской Арабской Республики. Подчеркну, что особое внимание уделяется комплексному содействию всем нуждающимся гражданам Сирии», — сообщил заместитель руководителя ЦПВС РФ в САР.

Представители сирийской администрации, в свою очередь, отметили, что настроенные враждебно по отношению к Сирии государства стремятся использовать гуманитарную ситуацию в республике как предлог для вмешательства в ее внутренние дела.

Федеральное агентство новостей /

При этом подчеркивается, что Москва и Дамаск работают над стабилизацией обстановки в соответствии с двусторонними договорами, гарантирующими соблюдение суверенитета и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, строго соблюдая международные законы и постановления.

Сотрудники ЦПВС и представители местных властей принимают меры по восстановлению пострадавших во время войны городов и других населенных пунктов, ремонтируют разрушенные здания и создают новые инфраструктурные объекты. Кроме того, ведется работа по обеспечению безопасности освобожденных от боевиков регионов, оказывается всесторонняя помощь гражданам, стремящимся вернуться к мирной жизни.

Как отмечают представители сирийской администрации, поддержка государством промышленных и сельскохозяйственных проектов способствует появлению новых рабочих мест и постепенному улучшению уровня жизни граждан.