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В Дамаске прошла пресс-конференция ЦПВС РФ в Сирии о результатах работы в 2021 году

  /   Обновлено: 26 июня 2021 10:18
Новости Сирии
В Дамаске прошла пресс-конференция ЦПВС РФ в Сирии о результатах работы в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

В Дамаске состоялся совместный российско-сирийский брифинг, посвященный вопросам урегулирования ситуации в арабской республике.

Репортаж с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

В данной пресс-конференции принял участие заместитель руководителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о важных инициативах, направленных на восстановление мирной жизни в Сирийской Арабской Республике (САР), которые были реализованы во втором квартале 2021 года.

Кулить сообщил, что работа ЦПВС в этот период велась по ряду направлений:

  • контроль за соблюдением режима прекращения огня;

  • возвращение сирийских беженцев на родину с территории других государств;

  • восстановление инфраструктурных объектов;

  • урегулирование статуса граждан;

  • проведение гуманитарных акций;

  • гуманитарное разминирование населенных пунктов;

  • взаимодействие с международными гуманитарными организациями.

«Работа производилась в тесном взаимодействии с институтами государственной власти Сирийской Арабской Республики. Подчеркну, что особое внимание уделяется комплексному содействию всем нуждающимся гражданам Сирии», — сообщил заместитель руководителя ЦПВС РФ в САР.

Представители сирийской администрации, в свою очередь, отметили, что настроенные враждебно по отношению к Сирии государства стремятся использовать гуманитарную ситуацию в республике как предлог для вмешательства в ее внутренние дела.

Пресс-конференция в Дамаске: чем ЦПВС РФ и сирийские власти занимались последние три месяца
Федеральное агентство новостей  / 

При этом подчеркивается, что Москва и Дамаск работают над стабилизацией обстановки в соответствии с двусторонними договорами, гарантирующими соблюдение суверенитета и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, строго соблюдая международные законы и постановления.

Сотрудники ЦПВС и представители местных властей принимают меры по восстановлению пострадавших во время войны городов и других населенных пунктов, ремонтируют разрушенные здания и создают новые инфраструктурные объекты. Кроме того, ведется работа по обеспечению безопасности освобожденных от боевиков регионов, оказывается всесторонняя помощь гражданам, стремящимся вернуться к мирной жизни.

Как отмечают представители сирийской администрации, поддержка государством промышленных и сельскохозяйственных проектов способствует появлению новых рабочих мест и постепенному улучшению уровня жизни граждан.

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