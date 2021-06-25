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Животные Московского зоопарка лакомятся холодной закуской

ФАН-ТВ
Животные Московского зоопарка лакомятся холодной закуской

Холодные закуски в аномальную жару быстро пришлись по вкусу обитателям зоопарка в Москве. В меню зверей появились ледяные торты — это лед с любимыми фруктами и овощами внутри. Медведей ждет начинка из моркови и яблок, обезьяны предпочитают ягоды, а хищники — мясо. Для некоторых животных в специальных морозилках еще с зимы заготовлен снег.

Кроме летних вольеров, у животных есть выход к внутренним помещениям, где они могут укрыться от зноя. Там, по сообщениям работников зверинца, сохраняется прохлада даже в жаркую погоду. В зоопарке также отмечают, что больше всех к лету подготовились овцебыки, верблюды и волки. Они самостоятельно сбросили зимние шубы. А овец и альпака к теплому сезону подстригли. 

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