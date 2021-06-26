От Шевченко до Дешама: тренеры на Евро-2020, которые играли на чемпионатах Европы

Некоторые футбольные специалисты, тренирующие национальные сборные, представленные на Евро-2020, некогда сами были отличными футболистами. ФАН рассказывает о наставниках, которым были знакомы горечь поражений и эйфория побед на футбольном поле Евро, когда они еще даже не задумывались о тренерской карьере.

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании

Испания на Евро-2020 не является главным фаворитом. Смена поколений проходит не так гладко, как хотелось бы испанцам и их болельщикам. Реализация моментов оставляет желать лучшего, хотя под горячую ногу «Фурии Рохе» попались словаки, которые в заключительном матче группового этапа были разгромлены со счетом 0:5.

Тренирует сборную Луис Энрике, который имеет небольшой опыт выступлений за национальную команду на чемпионате Европы. На Евро-1996 Энрике сыграл всего два матча с болгарами и румынами, после чего был отправлен на скамейку запасных.

Global Look Press / Paul Chesterton via www.imago-im

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

До старта Евро-2020 букмекеры и многие футбольные эксперты сходились во мнении, что англичане — главные претенденты на звание чемпионов Европы в этом году, но пока что сборная Англии свои амбиции в полной мере не реализует.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт — один из неудачников чемпионатов Европы. В 1996 году в полуфинале турнира защитник не сумел забить решающий пенальти в ворота команды Германии и лишил свою сборную финала. В 2000 году Саутгейт провел на футбольном поле лишь десять минут. Кто знает, возможно, спустя 25 лет после своей чудовищной ошибки Гарет сумеет реабилитироваться и наконец приведет сборную Англии к долгожданному чемпионскому титулу.

Global Look Press / Igor Russak

Паулу Соуза, главный тренер сборной Польши

Сборная Польши на этом Евро чувствовала себя явно не в своей тарелке. Лишь одно набранное очко в трех групповых матчах оставили поляков далеко за бортом 1/8 финала чемпионата. Не помог даже Роберт Левандовский, изо всех сил тянувший поляков в плей-офф в заключительной игре со шведами.

Наставником команды на Евро-2020 был португалец Паулу Соуза, имеющий за плечами выступления в двух европейских турнирах. Центральный полузащитник в 1996 году отыграл четыре матча и завершил выступление в четвертьфинале, где команда Португалии в напряженном матче проиграла чехам со счетом 0:1. Через 4 года, в 2000 году, Соуза принял участие в двух матчах: посодействовал разгрому немцев (3:0) и внес свой вклад в победный для португальцев четвертьфинал с Турцией (2:0).

Global Look Press / Vitalii Kliuiev via www.imago-im

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

Андрей Шевченко — икона украинского футбола. Кому, как не ему, можно было доверить команду. Лучший бомбардир в истории Украины вошел в историю и на Евро-2020: сборная под руководством Шевченко впервые пробилась в плей-офф европейского первенства.

В 35 лет Шевченко сыграл на первом Евро для Украины в 2012 году. Сборной не пришлось отбираться в финальный этап турнира, так как Украина являлась страной-организатором турнира. На групповом этапе капитану команды Шевченко удалось забить два гола, а украинским футболистам победить крепкую сборную Швеции. Далее украинцы уступили Франции и Англии и не сумели выйти из группы.

Global Look Press / firo Sportphoto/Ralf Ibing

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

Наставник российской команды Станислав Черчесов — опытный специалист и вратарь, который выступал за сборную СНГ в 1992 году. Команда Черчесова образца 1992, как и сборная России в этом году, не смогла выйти из группы и пробиться в плей-офф европейского первенства. На первом для себя Евро Черчесов был дублером первого голкипера Дмитрия Харина.

В 1996 году, на втором Евро, Черчесов уже был первым номером в сборной на своей позиции. В первом туре в матче с Италией Станислав Саламович совершил ошибку, из-за чего был заменен. На следующий матч с немцами ворота защищал Дмитрий Харин, в третьей встрече против чехов Олег Романцев вернул Черчесова. Ротация вратарей не помогла нашей сборной: россияне вновь не сумели выйти из группы.

Кто знает, может, Черчесову просто не фартит на чемпионатах Европы?

Global Look Press / LaPresse/Alfredo Falcone

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

Команда Италии — безоговорочно лучшая команда группового этапа нынешнего чемпионата Европы. Под руководством Роберто Манчини она играет ярко и вдохновенно, а самое главное — эффективно. Последний раз сборная Манчини проигрывала почти три года назад: 18 сентября 2018-го года итальянцы уступили в Лиге наций команде Португалии. Из 30 матчей — 25 побед, причем 11 последних были выиграны всухую: соперники итальянцев не смогли реализовать в их ворота ни одного опасного момента.

Сам Манчини также бороздил просторы футбольного поля на Евро в качестве игрока в 1988 году. Мяч Роберто, забитый сборной ФРГ в матче открытия, стал первым голом турнира того года. Итальянцам с Манчини удалось дойти до стадии полуфинала, где они уступили команде Советского Союза со счетом 0:2.

Global Look Press / via www.imago-images.de

Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов является одним из фаворитов Евро-2020. Тренирует команду опытный защитник, носивший капитанскую повязку, — Франк де Бур. С футбольными полями чемпионата Европы де Бур познакомился в 1992 году. 22-летний Франк был самым молодым, но многообещающим футболистом той сборной.

На чемпионате Европы — 1996, проводившемся в Голландии, де Буру доверили звание капитана. Защитник дважды отличился на групповом этапе: реализовал пенальти в игре с чехами и забил гол со штрафного в матче против сборной Франции. Дальше полуфинала команда Голландии на домашнем Евро пройти не смогла.

В 2004 году Франк сыграл в двух неполных матчах. 34-летний защитник полностью выложился во встрече с командой Латвии, а во втором матче со шведами де Бур получил травму и больше никогда не вышел на поле в футболке национальной сборной.

Global Look Press / Robert Michael

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

Дидье Дешам — легенда французского футбола. Будучи капитаном сборной, Дешам сначала привел ее к золотым медалям чемпионата мира в 1998 году, а затем и к золотым медалям на чемпионате Европы в 2000 году. В 2018 году под руководством Дешама команда Франции стала победителем мирового первенства в России.

Сейчас команда Дешама на фоне блеклой игры англичан является главным фаворитом Евро-2020. Французы хоть и не очень успешно провели групповой этап турнира, но каждая их атака наводит панический страх на соперников.

Дебютировал Дидье на Евро в 1992 году, тогда молодой француз уже закрепился в основе и показывал довольно-таки крепкий, взрослый футбол. Тогда французы не одержали ни одной победы в групповом этапе и не вышли в плей-офф турнира.

На следующем чемпионате Европы Дешам выводил французскую сборную на поле в качестве капитана. В 1996 году французы выступили куда успешнее: вышли из группы, дошли до полуфинала, где оступились в матче с чехами. Возможно, в матче с Чехией французам не хватило как раз Дешама, пропускавшего встречу из-за повреждения.

В 2000 году Евро Дешаму наконец покорился. Весь матч итальянцы вели в счете и были уже готовы праздновать успех, но на 90-й минуте французы умудрились сравнять счет, а в дополнительное время выйти вперед и довести финальный матч до победы.

Ранее определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу. Всего в финальную часть турнира вышло 16 команд. Среди этих счастливчиков, увы, нет сборной России, которая заняла четвертое место в своей группе и уже закончила турнир. Тем не менее для нашей страны чемпионат еще не закончен: Санкт-Петербург примет одну из игр четвертьфинала турнира. Знакомимся с расписанием плей-офф Евро-2020.