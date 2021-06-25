Альбина Джанабаева впервые вышла на сцену через два месяца после третьих родов

Москва, 25 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые выступила на сцене через два месяца после рождения дочери.

Исполнительница и ее супруг, певец Валерий Меладзе, стали родителями в третий раз в середине апреля. Джанабаева родила от мужа девочку, которую назвали Агатой.

Певице пришлось на некоторое время оставить карьеру и заняться малышкой, однако отпуск знаменитости продлился недолго. Уже через два месяца после третьих родов Джанабаева вышла на сцену музыкального фестиваля «Жара». Кадры с исполнительницей появились в Instagram Stories телеканала, организовавшего мероприятие.

Валерий Меладзе тоже принял участие в фестивале. Джанабаева и ее муж не только выступили сольно, но и исполнили песню дуэтом. Похоже, звездные супруги пробыли на светском мероприятии недолго, поскольку торопились к двухмесячной дочери.

«Родители Агаты выступили на фестивале «Жара» и уже спешат домой», — написала экс-солистка «ВИА Гры» под снимком с мероприятия на своей странице в Instagram.

Джанабаева не стесняется делиться с поклонниками радостными моментами материнских будней. Например, 42-летняя певица показывала, как кормит дочь грудью во время прогулки.