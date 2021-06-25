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Альбина Джанабаева впервые вышла на сцену через два месяца после третьих родов

  /   Обновлено: 25 июня 2021 19:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые вышла на сцену через два месяца после третьих родов
instagram.com  /  @albinadzhanabaeva

Москва, 25 июня. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые выступила на сцене через два месяца после рождения дочери.

Исполнительница и ее супруг, певец Валерий Меладзе, стали родителями в третий раз в середине апреля. Джанабаева родила от мужа девочку, которую назвали Агатой.

Певице пришлось на некоторое время оставить карьеру и заняться малышкой, однако отпуск знаменитости продлился недолго. Уже через два месяца после третьих родов Джанабаева вышла на сцену музыкального фестиваля «Жара». Кадры с исполнительницей появились в Instagram Stories телеканала, организовавшего мероприятие.

Валерий Меладзе тоже принял участие в фестивале. Джанабаева и ее муж не только выступили сольно, но и исполнили песню дуэтом. Похоже, звездные супруги пробыли на светском мероприятии недолго, поскольку торопились к двухмесячной дочери.

«Родители Агаты выступили на фестивале «Жара» и уже спешат домой», — написала экс-солистка «ВИА Гры» под снимком с мероприятия на своей странице в Instagram.

Джанабаева не стесняется делиться с поклонниками радостными моментами материнских будней. Например, 42-летняя певица показывала, как кормит дочь грудью во время прогулки.

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меладзе джанабаева фестиваль жара
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