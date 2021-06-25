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ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в России

  /   Обновлено: 25 июня 2021 19:09
Экономика
ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июня. Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2,5 млн самозанятых. Соответствующая категория граждан получила более 463 млрд рублей доходов.

Согласно представленной информации, сформировано 383 млн чеков, средняя сумма которых находится на уровне 1207 рублей. Специальный налоговый режим для самозанятых действует на территории России с 1 июля 2020 года. Подобный порядок выбирают более 5,5 тысячи россиян ежедневно, передает «Российская газета»

В общей сложности зарегистрировано 2,5 млн самозанятых. Главными направлениями деятельности выступают служба такси, доставка товаров, репетиторство, аренда недвижимости, маркетинговые и IT-услуги. Уточняется, что граждане отчисляют в государственный бюджет 4% суммы собственного дохода при работе с физическими лицами.

Некоторые категории граждан Москвы обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Самозанятые и люди, работающие в удаленном формате, должны сделать прививку.

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самозанятые доход фнс
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