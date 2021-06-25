В США рассказали британцам о жестких последствиях провокаций против России у Крыма

Вашингтон, 25 июня. Российские военные больше не будут предупреждать западных коллег, если они решат повторить провокацию в Черном море, уверены жители Соединенных Штатов.

Эсминец британских ВМС HMS Defender недавно вблизи Крыма вторгся в российские территориальные воды, абсолютно игнорируя требования Пограничной службы ФСБ прекратить провокацию. Чтобы пресечь действия моряков из Великобритании, пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов из артиллерийского вооружения, после чего эсминец лег на другой курс.

Корабли зарубежных стран, вторгающиеся в территориальные воды России и игнорирующие предупреждения, впредь будут атакованы, отметили журналисты американского издания Fox News. Они сослались на слова высокопоставленного российского дипломата, который заявил об этом после инцидента. Авторы материала добавили, что в ходе морского перехвата российские военнослужащие применили боевое вооружение впервые со времен холодной войны.

Читатели издания прокомментировали публикацию, отметив, что в реакции российской стороны нет ничего удивительного, так как США сделали бы то же самое, если бы корабли какого-либо противника Вашингтона вдруг появились вблизи американских морских баз.

«Как бы отреагировали (США, — Прим. ред.), если бы вражеский корабль вошел в американские воды близ военно-морской базы в Норфолке, штат Виргиния? Так вот, Севастополь — российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», — отметил один из американских интернет-пользователей.

Некоторые комментаторы поддержали российских военных, призвав все остальные страны поучиться у Москвы, как нужно защищать государственные границы. Один из американцев рассказал британцам о жестких последствиях провокаций против России у Крыма, добавив, что в следующий раз предупредительных залпов со стороны Пограничной службы ФСБ уже не будет.

«Вот, друзья мои, как надо охранять границу! Записывайте!» — высказался читатель Fox News.

«Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они обойдутся без предупредительных выстрелов», — поддержал его другой комментатор.

Ранее российский политолог Евгений Сатановский рассказал о серьезных последствиях, которыми могут обернуться подобные провокации для военнослужащих ВМС Великобритании. По его словам, российские пограничники с легкостью отправят их «на корм рыбам», если британцы продолжат проворачивать подобные авантюры.

Кроме того, о недопустимости нарушений российских морских границ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва выражает обеспокоенность в связи с инцидентом в Черном море, уточнив, что действия британских моряков идут вразрез с международным правом, передает сайт 360tv.ru.