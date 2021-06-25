Милонов потребовал пожизненно лишать свободы кураторов детских «групп смерти»

Ставропольского куратора «группы смерти», доводившего школьников до самоубийства, депутат Госдумы Виталий Милонов посадил бы пожизненно. Ради таких случаев надо ужесточить законодательство, заявил парламентарий в интервью ФАН.

Ранее в интернете появилось сообщение о том, что в Липецкой области с 11 по 25 июня покончили с собой трое подростков: 14-летняя Мария, 16-летний Александр и 15-летняя Лариса. Молодые люди были знакомы, поскольку состояли в «группе смерти» в социальных сетях.

Позже появился двухминутный ролик, в котором плачущая девочка прощается с мамой и рассказывает, что «ей дали приказ умереть». Она сообщает, что попала в группу, похожую на «Синий кит», но более страшную. По словам подростка, в сообщество входят 524 человека, из них 105 проживают в Липецкой области. Она просит спасти остальных.

19 июня в Ставропольском крае специальная группа следователей выявила и задержала одного из организаторов «группы смерти». Им оказался 19-летний молодой человек, который ранее уже попадал в поле зрения полиции по той же теме.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность, что исправить того, кто подстрекает детей к самоубийству, невозможно.

«Мне как православному человеку сложно говорить о применении смертной казни как высшей мере наказания. Но для преступников, которые доводят детей до самоубийства, наказание должно быть таким, чтобы они никогда не смогли бы выйти на свободу. Таких негодяев надо выкашивать из общества», — сказал депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Статья Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства» предполагает наказание в виде лишения свободы от 8 лет. Статья 79 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания» говорит о том, что осужденный за особо тяжкое преступление после отбытия двух третей срока наказания может подать прошение об условно-досрочном освобождении. Теоретически администратор «группы смерти», склонивший к суициду нескольких подростков, может освободиться уже через 6 лет.

«Человек, который пошел на убийство детей, не сможет себя изменить. Можно поверить в раскаяние и исправление того, кто воровал, совершил убийство в пьяном ДТП или в гневе, по неосторожности. Подстрекать же несовершеннолетних к суициду чудовищно. Тот, кто творит подобное, — не человек. Это бес, нежить, которая не имеет права находиться в социуме. Это существо никогда не исправится», — подчеркнул политик.

Куратор «группы смерти» получал наслаждение от ощущения полной власти над своими жертвами, считает Милонов: его целью было увидеть смерть школьников. Единственной возможной реакцией общества на серийное убийство детей, по словам парламентария, может быть только пожизненное заключение виновного.

«Смерть всегда страшна, но, когда ты видишь гибель людей на войне — это одно. Когда убивают просто так, беззащитных и невинных — детей, которых любой нормальный человек не задумываясь будет оберегать и защищать, — это совсем другое. Я отец, и я не знаю, что сделал бы с подобным подонком, если бы столкнулся с ним «в реале», — признался Виталий Милонов.

Пожизненное лишение свободы может стать наказанием более тяжким, чем смертный приговор для тех, кто идет на убийство детей, полагает собеседник ФАН. В целом, УК РФ должен быть откорректирован: в него следует внести поправки, ужесточающие наказание за тяжкие преступления, особенно в отношении детей, резюмировал депутат Госдумы.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, почему подростки подвержены давлению в социальных сетях и как уберечь ребенка от подобных «игр».