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МИД России заявил о незаконности новых санкций ЕС в отношении Белоруссии

  /   Обновлено: 25 июня 2021 19:09
Политика
МИД России заявил о незаконности новых санкций ЕС в отношении Белоруссии
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 25 июня. Россия категорически не приемлет санкционную политику Евросоюза против Белоруссии. Решение Брюсселя ввести новые ограничения в отношении республики оценили в российском МИД.

Накануне Совет ЕС ввел в действие очередную партию антибелорусских санкций, направленных на подрыв экономической стабильности. Решение принято до завершения расследования инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Это говорит о незаконности действий Брюсселя, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением «двойных стандартов» Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран», — говорится в заявлении дипломата на сайте министерства.

Власти республики ранее анонсировали зеркальные меры в ответ на европейские ограничения. В скором времени Минск объявить санкции против Евросоюза, отметили в МИД Белоруссии.

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санкции евросоюз захарова
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