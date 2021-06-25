МИД России заявил о незаконности новых санкций ЕС в отношении Белоруссии

Москва, 25 июня. Россия категорически не приемлет санкционную политику Евросоюза против Белоруссии. Решение Брюсселя ввести новые ограничения в отношении республики оценили в российском МИД.

Накануне Совет ЕС ввел в действие очередную партию антибелорусских санкций, направленных на подрыв экономической стабильности. Решение принято до завершения расследования инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Это говорит о незаконности действий Брюсселя, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением «двойных стандартов» Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран», — говорится в заявлении дипломата на сайте министерства.

Власти республики ранее анонсировали зеркальные меры в ответ на европейские ограничения. В скором времени Минск объявить санкции против Евросоюза, отметили в МИД Белоруссии.