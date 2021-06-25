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Обозреватель Тулин отметил жесткие меры разгона демонстраций в Европе

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:55
Политика
Обозреватель Тулин отметил жесткие меры разгона демонстраций в Европе
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

, 25 июня. Европейские власти достаточно жестко пресекают незаконные митинги, заявил ознакомившийся с ситуацией обозреватель ФАН Владимир Тулин.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в рамках проекта «Слово против слова» встретились европейский обозреватель ФАН Владимир Тулин и муниципальный депутат Литейного округа Петербурга от партии «Яблоко» Сергей Трошин. Участники дебатов обсуждали тему европейских ценностей: что можно под ними понимать, насколько российская идеология вписывается в европейские взгляды и что значат для жителей Европы права человека.

Владимир Тулин, рассуждая об отношении властей к протестным движениям и организации незаконных митингов, обратил внимание зрителей на то, что в Европе применяют более жесткие меры для их разгона. В этот момент никто не вспоминает о правах человека.

«Когда разгоняют демонстрации, избивают людей — это защита государства. Как-то западные СМИ не вспоминают, что убито 13 человек, ранено 3,5 тысячи», — с сожалением отметил обозреватель.

Даже мирные акции, когда люди соблюдают порядок, но их слишком много, на всякий случай начинают забрасывать газовыми гранатами. Это происходит, потому что власти боятся — вдруг кто-то что-то нарушит. И это становится нормой.

Тему общечеловеческих ценностей затронул в своей речи президент Франции Эммануэль Макрон. Оказалось, что у ЕС они свои. Французы не оценили выступление их лидера.

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