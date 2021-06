Самоубийство или спецоперация: как погиб Джон Макафи

75-летний предприниматель, создатель антивирусного программного обеспечения Джон Макафи был найден 23 июня мертвым в своей камере в Испании. Это произошло всего через несколько часов после того как Национальная судебная коллегия разрешила его экстрадицию в Соединенные Штаты — где ему грозило длительное тюремное заключение по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в обстоятельствах смерти известного американского предпринимателя Джона Макафи.

Адвокат погибшего Хавьер Виллальба заявил, что бизнесмен совершил самоубийство — он якобы впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев. На этой же версии настаивает и департамент юстиции Каталонии. Испанские власти официально подтвердили, что Макафи действительно свел счеты с жизнью. Однако многочисленные публикации в социальных сетях и заявления, которые ранее делал сам бизнесмен, заставляют в этом засомневаться: Джон всерьез считал, что его преследуют и собираются убить. Вдова Макафи Дженис Дайсон также обвинила власти США в смерти мужа — у кибермагната никогда не было суицидальных наклонностей, а в день смерти он обещал ей перезвонить и вовсе не казался подавленным.

John McAfee's final hours in a Spanish prison revealed https://t.co/PKc6kz5RdO pic.twitter.com/sI9fmU47ue — New York Post (@nypost) June 24, 2021

Стал ли трагический конец Джона Макафи результатом работы американских спецслужб — или закономерным итогом безуспешной борьбы с деловыми, финансовыми и личными психологическими проблемами мы попытаемся разобрать ниже.

Как Джон Макафи оказался в тюрьме?

В 1987 году в Санта-Кларе, штат Калифорния, Макафи основал собственную компанию McAfee Corp, которая после нескольких успешных лет заняла одно из лидирующих мест на рынке антивирусной защиты для персональных компьютеров. Через семь лет, в 1994 году, он ушел в отставку, заявив средствам массовой информации о том, что управление предприятием перестало приносить ему удовольствие.

В 2008 Макафи попытался сделать несколько инвестиционных вложений в недвижимость и облигации, однако потерпел неудачу, в результате чего потерял большую часть своего 100-миллионного состояния. Бывший кибермагнат искал способ свои потери, поэтому переехал в Белиз, где налоги куда ниже, чем в Соединенных Штатах. Однако и в Центральной Америке дела бизнесмена пошли под гору: по его словам, власти Белиза стали преследовать его за отказ принимать участие в их коррупционной деятельности.

Global Look Press / Luis Echeverria / Xinhua

В 2012 году кто-то застрелил состоятельного соседа Макафи — Грегори Фолла, с которым у Джона были натянутые отношения: Фолл неоднократно утверждал, что Макафи врывался на его территорию, ругался с ним, а иногда стрелял из своего ружья в воздух. В рамках расследования полиция Белиза устроила в доме Макафи обыск, — бизнесмен не стал дожидаться ареста, получил убежище в Гватемале, но из-за разразившегося дипломатического скандала в том же году был выслан в США.

Еще семь лет предприниматель пробовал себя тут и там: вернулся к делам родной компании, попытался баллотироваться в президенты, а также занялся бизнесом в области криптовалют. В 2019 году относительно спокойная жизнь Макафи закончилась: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (US SEC) установила, что с 2014 года McAfee не сдавала налоговые декларации. Предприниматель-либертарианец объявил, что не делал этого «по идеологическим причинам», пустился в бега, но 3 октября 2020 года был задержан и взят под стражу в Испании.

John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t.co/A96USZb6pC — US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 5, 2021

«Меня собираются убить»

По версии прокуроров штата Теннесси, в 2016–2018 годах Макафи «недоплатил» 23 миллиона долларов налогов с дохода, заработанного на криптовалютах, чтении лекций и продаже прав на свою биографию для документального фильма. Обвинение в Теннесси требовало для него 30 лет заключения, но в Нью-Йорке дела обстояли еще хуже: там бизнесмену грозило пожизненное заключение за мошенничество и отмывание денег.

Видимо, именно на этом этапе Макафи, чье психологическое состояние было и так подорвано бесконечными неудачами, погонями за наживой и связанными с этим нервотрепками, окончательно потерял связь с реальностью. У предпринимателя появилась мания преследования: он был твердо убежден, что правительство Соединенных Штатов рассматривает вариант его физической ликвидации. В ноябре 2019 года Макафи даже сделал татуировку на случай, если американские спецслужбы инсценируют его самоубийство.

"I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm." John McAfee, November 30, 2019. @officialmcafee pic.twitter.com/LeK93uxHUi — DonaldBest.CA (@DonaldBestCA) June 23, 2021

Несмотря на то, что Макафи находился в месте лишения свободы, ему было разрешено вести в блог в Twitter, где уже бывший бизнесмен публиковал свои размышления, заметки о жизни в тюрьме и конспирологические теории о правительстве США. Примечательно, что сообщения, преимущественно, носили депрессивный характер:

«Мне почти 76 и здоровье дает о себе знать — вряд ли я переживу годы предстоящих мне судебных заседаний и дотяну до вынесения приговора».

I'm nearing 76 and my health reflects it - unlikely to survive the years of trials before my guilt is decided. Bail is also unlikely.



Life in prison.



I wrote one chapter of my memoirs: https://t.co/pGRkUvGEGi. The rest will be Twitter snippets.



Coming soon. — John McAfee (@officialmcafee) February 8, 2021

«Я в тюрьме. Неважно, где я нахожусь и что со мной происходит, это не изменит безумие мира — войны, конфликты, ревность, пустоту, неудовлетворенность. Я мимолетная крошечная искра в бесконечной вселенной, как и все вы».

I am in prison. It does not matter where I am or what happens to me it will not change the madness of the world - war, conflict, jealousy, emptiness, dissatisfaction.



I am a transient, tiny spark in an infinite universe, as are all of you. — John McAfee (@officialmcafee) January 25, 2021

16 июня, менее чем за неделю до самоубийства, Джон Макафи опубликовал очередной твит:

«Власти США считают, что я припрятал криптовалюту. Хотел бы я, но на самом деле она утекла через многочисленные руки «команды Макафи» (можете мне не верить), а все остальные мои активы арестовали. Мои друзья испарились, боясь связи со мной. У меня ничего нет. Но я ни о чем не жалею».

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.



I have nothing.



Yet, I regret nothing. — John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021

Самоубийство или спецоперация

Сообщение с упоминанием криптовалют и публикацию с изображением татуировки пользователи в Сети считают главным доказательство того, что именно Соединенные Штаты стоят за смертью Макафи, — а вот очевидные факты из биографии бизнесмена как будто не видят в упор.

Прежде всего, Джон страдал от постоянной депрессии, которая отражалась в его социальных сетях. Во-вторых, врачи пытались оказать ему медицинскую помощь, сделав все возможное для того, чтобы не допустить смерти заключенного. Важно, что адвокат Макафи Хавьер Вильяльба, отнесся к произошедшему с пониманием и подтвердил, что его подзащитный был в плохом психологическом состоянии.

Кроме того, правительству Соединенных Штатов и не нужно было ликвидировать Макафи — решение о его экстрадиции в США уже было согласовано с властями Испании — другими словами, подозреваемый был полностью досягаем для американского правосудия.

Global Look Press / Luis Echeverria / Xinhua

И наконец, в пятых — Макафи был предпринимателем, который постепенно превратился в мошенника и безумца, не обладающего никакими секретными сведениями или внушительными финансовыми средствами. В отличии от того же Эдварда Сноудена, он не работал в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности США, — а просто пытался обмануть американскую налоговую, как и тысячи других неблагонадежных граждан Соединенных Штатов.

Сам Сноуден, похоже, тоже склоняется к официальной версии испанского следствия:

«Европа не должна выдавать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе настолько несправедливой, и тюремной системе настолько жестокой, что подсудимые-местные уроженцы скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж».

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die than become subject to it. Julian Assange could be next.



Until the system is reformed, a moratorium should remain. https://t.co/tUociySmVy — Edward Snowden (@Snowden) June 23, 2021

Не существует никаких действительно убедительных доказательств в причастности американских спецслужб к смерти Джона Макафи.

Все, что можно видеть на этой картине — неумолимая, жестокая, не всегда справедливая машина американского правосудия, и разочаровавшийся в жизни человек, преступивший закон и потерявший свое некогда колоссальное состояние.