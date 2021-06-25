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Самоубийство или спецоперация: как погиб Джон Макафи

США
Самоубийство или спецоперация: как погиб Джон Макафи
Федеральное агентство новостей  / 

75-летний предприниматель, создатель антивирусного программного обеспечения Джон Макафи был найден 23 июня мертвым в своей камере в Испании. Это произошло всего через несколько часов после того как Национальная судебная коллегия разрешила его экстрадицию в Соединенные Штаты — где ему грозило длительное тюремное заключение по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в обстоятельствах смерти известного американского предпринимателя Джона Макафи.

Адвокат погибшего Хавьер Виллальба заявил, что бизнесмен совершил самоубийство — он якобы впал в отчаяние, проведя в заключении девять месяцев. На этой же версии настаивает и департамент юстиции Каталонии. Испанские власти официально подтвердили, что Макафи действительно свел счеты с жизнью. Однако многочисленные публикации в социальных сетях и заявления, которые ранее делал сам бизнесмен, заставляют в этом засомневаться: Джон всерьез считал, что его преследуют и собираются убить. Вдова Макафи Дженис Дайсон также обвинила власти США в смерти мужа — у кибермагната никогда не было суицидальных наклонностей, а в день смерти он обещал ей перезвонить и вовсе не казался подавленным.

Стал ли трагический конец Джона Макафи результатом работы американских спецслужб — или закономерным итогом безуспешной борьбы с деловыми, финансовыми и личными психологическими проблемами мы попытаемся разобрать ниже.

Как Джон Макафи оказался в тюрьме?

В 1987 году в Санта-Кларе, штат Калифорния, Макафи основал собственную компанию McAfee Corp, которая после нескольких успешных лет заняла одно из лидирующих мест на рынке антивирусной защиты для персональных компьютеров. Через семь лет, в 1994 году, он ушел в отставку, заявив средствам массовой информации о том, что управление предприятием перестало приносить ему удовольствие.

В 2008 Макафи попытался сделать несколько инвестиционных вложений в недвижимость и облигации, однако потерпел неудачу, в результате чего потерял большую часть своего 100-миллионного состояния. Бывший кибермагнат искал способ свои потери, поэтому переехал в Белиз, где налоги куда ниже, чем в Соединенных Штатах. Однако и в Центральной Америке дела бизнесмена пошли под гору: по его словам, власти Белиза стали преследовать его за отказ принимать участие в их коррупционной деятельности.

Самоубийство или спецоперация: как погиб Джон Макафи
Global Look Press  / Luis Echeverria / Xinhua

В 2012 году кто-то застрелил состоятельного соседа Макафи — Грегори Фолла, с которым у Джона были натянутые отношения: Фолл неоднократно утверждал, что Макафи врывался на его территорию, ругался с ним, а иногда стрелял из своего ружья в воздух. В рамках расследования полиция Белиза устроила в доме Макафи обыск, — бизнесмен не стал дожидаться ареста, получил убежище в Гватемале, но из-за разразившегося дипломатического скандала в том же году был выслан в США.

Еще семь лет предприниматель пробовал себя тут и там: вернулся к делам родной компании, попытался баллотироваться в президенты, а также занялся бизнесом в области криптовалют. В 2019 году относительно спокойная жизнь Макафи закончилась: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (US SEC) установила, что с 2014 года McAfee не сдавала налоговые декларации. Предприниматель-либертарианец объявил, что не делал этого «по идеологическим причинам», пустился в бега, но 3 октября 2020 года был задержан и взят под стражу в Испании.

«Меня собираются убить»

По версии прокуроров штата Теннесси, в 2016–2018 годах Макафи «недоплатил» 23 миллиона долларов налогов с дохода, заработанного на криптовалютах, чтении лекций и продаже прав на свою биографию для документального фильма. Обвинение в Теннесси требовало для него 30 лет заключения, но в Нью-Йорке дела обстояли еще хуже: там бизнесмену грозило пожизненное заключение за мошенничество и отмывание денег.

Видимо, именно на этом этапе Макафи, чье психологическое состояние было и так подорвано бесконечными неудачами, погонями за наживой и связанными с этим нервотрепками, окончательно потерял связь с реальностью. У предпринимателя появилась мания преследования: он был твердо убежден, что правительство Соединенных Штатов рассматривает вариант его физической ликвидации. В ноябре 2019 года Макафи даже сделал татуировку на случай, если американские спецслужбы инсценируют его самоубийство.

Несмотря на то, что Макафи находился в месте лишения свободы, ему было разрешено вести в блог в Twitter, где уже бывший бизнесмен публиковал свои размышления, заметки о жизни в тюрьме и конспирологические теории о правительстве США. Примечательно, что сообщения, преимущественно, носили депрессивный характер:

«Мне почти 76 и здоровье дает о себе знать — вряд ли я переживу годы предстоящих мне судебных заседаний и дотяну до вынесения приговора».

«Я в тюрьме. Неважно, где я нахожусь и что со мной происходит, это не изменит безумие мира — войны, конфликты, ревность, пустоту, неудовлетворенность. Я мимолетная крошечная искра в бесконечной вселенной, как и все вы».

16 июня, менее чем за неделю до самоубийства, Джон Макафи опубликовал очередной твит:

«Власти США считают, что я припрятал криптовалюту. Хотел бы я, но на самом деле она утекла через многочисленные руки «команды Макафи» (можете мне не верить), а все остальные мои активы арестовали. Мои друзья испарились, боясь связи со мной. У меня ничего нет. Но я ни о чем не жалею».

Самоубийство или спецоперация

Сообщение с упоминанием криптовалют и публикацию с изображением татуировки пользователи в Сети считают главным доказательство того, что именно Соединенные Штаты стоят за смертью Макафи, — а вот очевидные факты из биографии бизнесмена как будто не видят в упор.

Прежде всего, Джон страдал от постоянной депрессии, которая отражалась в его социальных сетях. Во-вторых, врачи пытались оказать ему медицинскую помощь, сделав все возможное для того, чтобы не допустить смерти заключенного. Важно, что адвокат Макафи Хавьер Вильяльба, отнесся к произошедшему с пониманием и подтвердил, что его подзащитный был в плохом психологическом состоянии.

Кроме того, правительству Соединенных Штатов и не нужно было ликвидировать Макафи — решение о его экстрадиции в США уже было согласовано с властями Испании — другими словами, подозреваемый был полностью досягаем для американского правосудия.

Самоубийство или спецоперация: как погиб Джон Макафи
Global Look Press  / Luis Echeverria / Xinhua

И наконец, в пятых — Макафи был предпринимателем, который постепенно превратился в мошенника и безумца, не обладающего никакими секретными сведениями или внушительными финансовыми средствами. В отличии от того же Эдварда Сноудена, он не работал в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности США, — а просто пытался обмануть американскую налоговую, как и тысячи других неблагонадежных граждан Соединенных Штатов.

Сам Сноуден, похоже, тоже склоняется к официальной версии испанского следствия:

«Европа не должна выдавать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе настолько несправедливой, и тюремной системе настолько жестокой, что подсудимые-местные уроженцы скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж».

Не существует никаких действительно убедительных доказательств в причастности американских спецслужб к смерти Джона Макафи.

Все, что можно видеть на этой картине — неумолимая, жестокая, не всегда справедливая машина американского правосудия, и разочаровавшийся в жизни человек, преступивший закон и потерявший свое некогда колоссальное состояние.

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