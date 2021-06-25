Эксперт оценил перспективы отношений Киева с Западом после выпадов Зеленского

Москва, 25 июня. Постоянные претензии со стороны президента Владимира Зеленского в адрес Запада только ухудшают положение Украины.

Евросоюз устал от постоянных жалоб Киева и больше не хочет их слушать. Такое мнение высказал политолог Александр Булавин в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора».

Как отмечает эксперт, сам украинский лидер объясняет свои выпады тем, что он таким образом пытается говорить на равных со странами Запада. Однако проблема в том, что со стороны Зеленского в последнее время не звучит ничего, кроме жалоб и претензий. В итоге такая позиция обиженного выглядит жалко и только еще больше отталкивает Евросоюз и США.

По словам Александра Булавина, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ясно дали понять, что намерены наладить отношения с Россией. Киеву стоит смириться с этим и учесть в дальнейшем, иначе никаких конструктивных переговоров с лидерами ЕС точно не получится.

Кроме того, по мнению политолога, Украине стоило бы продемонстрировать хоть немного благодарности в адрес Евросоюза за ту помощь, которая ей уже была оказана. А вот обиженный тон Зеленского не только не облегчит общение с западными партнерами, но и может лишить Украину дальнейшей поддержки Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что сейчас его команда ведет переговоры о возможной двусторонней встрече с лидером России Владимиром Путиным.