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Федор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:52
Спорт
Федор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве
wikipedia.org  /  Sergej Rosov / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 июня. Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября. Он сразится в главном поединке первого турнира Bellator.

Как сообщили в организации, бой с участием Емельяненко пройдет на «ВТБ-Арене». Противника бойца, а также другие детали о поединке объявят дополнительно.

«Для меня честь организовать бой на родине Федора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь», — цитирует ТАСС президента Bellator Скотта Кокера.

Федор Емельяненко провел 46 боев, 39 из которых завершились победой российского бойца и шесть — его поражением. Кроме того, один поединок признали несостоявшимся.

Бойцу предлагали стать послом развития смешанных единоборств в мире. Глава Международной ассоциации ММА (IMMAF) Керрит Браун отмечал, что Емельяненко обладает уникальной комбинацией человеческих и спортивных качеств.

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спорт емельяненко bellator боец
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