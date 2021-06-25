Федор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве

Москва, 25 июня. Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября. Он сразится в главном поединке первого турнира Bellator.

Как сообщили в организации, бой с участием Емельяненко пройдет на «ВТБ-Арене». Противника бойца, а также другие детали о поединке объявят дополнительно.

«Для меня честь организовать бой на родине Федора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь», — цитирует ТАСС президента Bellator Скотта Кокера.

Федор Емельяненко провел 46 боев, 39 из которых завершились победой российского бойца и шесть — его поражением. Кроме того, один поединок признали несостоявшимся.

Бойцу предлагали стать послом развития смешанных единоборств в мире. Глава Международной ассоциации ММА (IMMAF) Керрит Браун отмечал, что Емельяненко обладает уникальной комбинацией человеческих и спортивных качеств.