Тиль Вернерович: в «российском паспорте» Линдеманна обнаружили ошибку

Берлин, 25 июня. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фотографию «российского паспорта», полученного в Оренбурге. В документе неправильно указали имя исполнителя.

Линдеманн опубликовал скан паспорта в Instagram. Согласно записям, документ выдан в 2005 году в Оренбурге.

Пользователи Сети тут же указали на ошибку в имени владельца. Оно в паспорте написано с одной буквой «л» — «Тиль Вернерович». Комментаторы предположили, что паспорт является реквизитом для снятого в России клипа.

Линдеманн удалил фотографию документа через десять минут после публикации.

В День защиты детей фронтмен Rammstein выпустил клип на песню Ich Hasse Kinder. Реакция пользователей Интернета была неоднозначной. Одни высказались за глубокий подтекст композиции, другие вовсе не поняли смысл ролика.