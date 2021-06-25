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Тиль Вернерович: в «российском паспорте» Линдеманна обнаружили ошибку

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:48
Политика
Тиль Вернерович: в «российском паспорте» Линдеманна обнаружили ошибку
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Берлин, 25 июня. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал фотографию «российского паспорта», полученного в Оренбурге. В документе неправильно указали имя исполнителя.

Линдеманн опубликовал скан паспорта в Instagram. Согласно записям, документ выдан в 2005 году в Оренбурге.

Пользователи Сети тут же указали на ошибку в имени владельца. Оно в паспорте написано с одной буквой «л» — «Тиль Вернерович». Комментаторы предположили, что паспорт является реквизитом для снятого в России клипа.

Линдеманн удалил фотографию документа через десять минут после публикации.

В День защиты детей фронтмен Rammstein выпустил клип на песню Ich Hasse Kinder. Реакция пользователей Интернета была неоднозначной. Одни высказались за глубокий подтекст композиции, другие вовсе не поняли смысл ролика.

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паспорт rammstein линдеманн
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