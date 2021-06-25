Лондон, 25 июня. Лондон ходит по лезвию ножа, так как антироссийские провокации в Черном море могут привести к глобальному вооруженному конфликту, считают британские журналисты.

Российским пограничникам недавно пришлось буквально выдворять при помощи предупредительных залпов из бортового артиллерийского вооружения эсминец британского флота HMS Defender, нарушивший морские границы России. Ситуация в Черноморском регионе сильно накалилась после того, как экипаж корабля ВМС Великобритании провернул подобную авантюру, отметили авторы издания Rai Al Youm. Они напомнили, что после инцидента британский посол был вызван в Министерство иностранных дел России, где его предупредили, что Лондону придется ответить за подобный опрометчивый шаг.

Авторы материала объяснили, зачем эсминец Defender затеял опасную игру в Черном море. По их словам, британское правительство придерживается американского политического курса в отношении России, что чревато серьезными последствиями для Лондона, предупредили аналитики. Они подчеркнули, что российское военное руководство пригрозило применить ядерное вооружение в случае угрозы интересам РФ в Европе или в какой-либо другой части мира. Эксперты считают, что вызванная Лондоном напряженность в Черноморском регионе может спровоцировать вооруженное столкновение, которое выльется в глобальную войну.

Запад, во главе которого стоят США, стремительно теряет позиции в мире на фоне укрепления отношений России и Китая, считают авторы статьи. По их мнению, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ходит по лезвию ножа, даже не осознавая, что страна уже давно лишилась своего былого величия, перестав быть Европой, но не достигнув уровня Соединенных Штатов. Они добавили, что государство к тому же находится под угрозой распада.

Ранее жители Великобритании негативно отреагировали на действия военного руководства страны, которое устроило провокацию с эсминцем Defender в Черноморском регионе. По их мнению, британским кораблям нечего делать у российских границ, поэтому Лондон должен прекратить провоцировать Москву.

Кроме того, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность из-за действий британского корабля. По его словам, поведение экипажа эсминца ВМС Великобритании является нарушением всех международных норм, что недопустимо, пишет сайт 360tv.ru.