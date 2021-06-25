Мантуров оценил работу промышленного парка «Северный» в Белгородской области

Белгород, 25 июня. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом предприятия Белгородской области и оценил работу промышленного парка «Северный».

Резидентами парка являются 38 компаний, которые принесли в бюджет в общей сложности 1,1 млрд рублей. Совокупный объем их выручки при этом составил около 11 млрд рублей.

Денис Мантуров вместе с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым побывал на производстве радиаторов ООО «Рутерм». Открытие первой линии предприятия ознаменовало полное завершение проекта по созданию промпарка «Северный». После этого Мантуров и Гладков поучаствовали в торжественном запуске второй очереди производства ГК «Стальэнерго».

«Новое производство развернуто на площадке индустриального парка «Северный», созданного по решению местных властей в 2009 году. Мы поддержали его инфраструктурное развитие более чем 300 млн рублей. И вот сейчас перед нами результат совместных усилий — запуск новой линии на «Стальэнерго» и запуск производства стальных радиаторов на соседней площадке компании «Рутерм», — приводит слова Мантурова пресс-служба Минпромторга.

По словам министра, именно ради таких проектов государство продвигает институт развития региональной промышленности. Он добавил, что в России создано уже 179 индустриальных парков, и планируется открытие еще 99 таких объектов.

«Из металлоконструкций белгородского предприятия ОМК строятся новые заводы по переработке полезных ископаемых, предприятия по производству сниженного природного газа в Арктике, первого в Европе металлургического завода, строящегося по самой современной, экологической «зеленой» технологии. На предприятии активно развивается котельное производство. Общие инвестиции в его модернизацию составили около 1 млрд рублей, из них 500 млн рублей в качестве льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности», — заметил министр.

Денис Мантуров ранее сообщил о намерении Минпромторга скорректировать программу импортозамещения. Он объяснил, что министерство собирается акцентировать внимание на разработке отечественного сырья, материалов и комплектующих.