Врачи из Набережных Челнов удалили пациентке опухоль весом 3,5 килограмма

Набережные Челны, 25 июня. Врачи одной из российских больниц удалили 48-летней пациентке доброкачественную опухоль весом более трех килограммов.

Женщина из Набережных Челнов почувствовала недомогание и боли внизу живота уже давно. Однако к врачам россиянка обратилась значительно позже. После УЗИ у нее обнаружили миому матки. Врачи приняли решение удалить ее. Такая операция показана женщинам, столкнувшимся с менопаузой.

«Если мы выявляем у женщин миому в период менопаузы, как правило, органосохраняющее лечение не применяется, матка удаляется полностью. Так было и в этом случае» — отметила гинеколог Гульнур Хаертдинова.

Во время операции у женщины нашли доброкачественную опухоль. Хирурги удалили новообразование. Операцию выполнили успешно. Женщина прошла курс восстановления и уже вернулась к обычной жизни.

Заслуги российских медиков не остаются без внимания. Например, в Твери наградили лучших медработников региона. Мероприятие посетил губернатор Игорь Руденя. Медики — настоящие герои в белых халатах, которые спасли и спасают жизни в непростое время, сказал он.