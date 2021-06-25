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Врачи из Набережных Челнов удалили пациентке опухоль весом 3,5 килограмма

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:46
Общество
Врачи из Набережных Челнов удалили пациентке опухоль весом 3,5 килограмма
pixabay.com  /  marionbrun

Набережные Челны, 25 июня. Врачи одной из российских больниц удалили 48-летней пациентке доброкачественную опухоль весом более трех килограммов.

Женщина из Набережных Челнов почувствовала недомогание и боли внизу живота уже давно. Однако к врачам россиянка обратилась значительно позже. После УЗИ у нее обнаружили миому матки. Врачи приняли решение удалить ее. Такая операция показана женщинам, столкнувшимся с менопаузой.

«Если мы выявляем у женщин миому в период менопаузы, как правило, органосохраняющее лечение не применяется, матка удаляется полностью. Так было и в этом случае» — отметила гинеколог Гульнур Хаертдинова.

Во время операции у женщины нашли доброкачественную опухоль. Хирурги удалили новообразование. Операцию выполнили успешно. Женщина прошла курс восстановления и уже вернулась к обычной жизни.

Заслуги российских медиков не остаются без внимания. Например, в Твери наградили лучших медработников региона. Мероприятие посетил губернатор Игорь Руденя. Медики — настоящие герои в белых халатах, которые спасли и спасают жизни в непростое время, сказал он.

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