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Европейский обозреватель высказался об общности ценностей России и ЕС

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:40
Политика
Европейский обозреватель высказался об общности ценностей России и ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 25 июня. Европейский обозреватель ФАН Владимир Тулин в ходе дебатов «Слово против слова» поделился своим мнением о ценностях жизни европейцев и россиян.

Медиагруппа «Патриот» провела дебаты, посвященные теме так называемых европейских ценностей, пропаганды ЛГБТ и позиции России по поддержанию традиций. Муниципальный парламентарий Литейного округа Петербурга от партии «Яблоко» Сергей Трошин и эксперт Владимир Тулин дебатировали по этому поводу в студии медиацентра.

Тулин придерживается позиции, согласно которой все люди бывают разные — как добродушные, так и не очень. Эксперт не считает, что европейцы или россияне сильно отличаются. Он выступает за то, чтобы ценности, которые называются европейскими, были, в том числе, и российскими.

Участник дебатов выделяет среди важнейших ценностей защиту прав человека, честные и справедливые выборы, а также независимые суды. Тулин призвал в первую очередь всегда думать о человеке.

Все читатели и зрители ФАН могут высказать свое мнение о дебатах, а также проголосовать за близкую лично им позицию. Голосование будет проводиться до 1 июля.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что европейские государства, которые выступают за консервативный подход к ценностям, должны вместе бороться с ЛГБТ-пропагандой.

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Все новости / Политика / Европейский обозреватель высказался об общности ценностей России и ЕС
лгбт трошин европейские ценности тулин медиагруппа патриот
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