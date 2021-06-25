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Сын Рудковской и Плющенко похвастался дорогостоящим подарком от отца

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:40
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко похвастался дорогостоящим подарком от отца
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 25 июня. Сын фигуриста и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, показал дорогостоящий подарок от отца.

Плющенко-младший похвастался дорогим презентом на своей странице в Instagram. Восьмилетний сын Рудковской и Плющенко получил в подарок кроссовый мотоцикл. Таким образом фигурист порадовал сына после окончания соревновательного сезона.

«Я слово дал, что не проиграю ни одного старта — я слово сдержал», — говорится в подписи к фото с мотоциклом на странице Гном Гномыча.

Многие подписчики похвалили Евгения Плющенко за роскошный подарок сыну. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал сына фигуриста слишком юным для мотоцикла.

«Опасный транспорт. Я всегда против»;

«А тебе еще не рано?»;

«Папочка молодец! Не рановато ли тебе?»;

«Ты уже так подрос для такого мотика?» — написали пользователи соцсети.

Гном Гномыч — не единственный сын Рудковской и Плющенко. У мальчика есть младший брат Арсений, которому в сентябре исполнится год. Рудковская уже завела страницу в Instagram для младшего сына.

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плющенко рудковская гном гномыч
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