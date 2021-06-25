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Послов Франции и Германии вызвали в МИД Украины

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:42
Политика
Послов Франции и Германии вызвали в МИД Украины
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 25 июня. МИД Украины вызвал послов Франции и Германии после выдвинутой лидерами Евросоюза инициативы пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС.

Европейские дипломаты заверили, что, несмотря на высказывания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, Украина остается другом для всего Евросоюза.

Именно лидеры Франции и Германии выступили с инициативой пригласить президента России Владимира Путина за стол переговоров, реанимировав формат саммитов Россия — ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила свою позицию по поводу приглашения Путина на саммит лидеров Европы. Она подчеркнула, что континентальному блоку необходима возможность отстаивать свои интересы и вести открытый диалог с Москвой на переговорах самого высокого уровня.

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