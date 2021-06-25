Боевик из банды Шамиля Басаева получил пожизненный срок

Ростов-на-Дону, 25 июня. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни, участвовавшему в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

По данным следствия, обвиняемый принимал участие в вооруженном мятеже в феврале — марте 2000 года, который проходил в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни. Он был в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате атаки погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо были ранены.

Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к запрещенной на территории РФ ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.