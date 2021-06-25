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Боевик из банды Шамиля Басаева получил пожизненный срок

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:33
Происшествия
Боевик из банды Шамиля Басаева получил пожизненный срок
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Ростов-на-Дону, 25 июня. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни, участвовавшему в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

По данным следствия, обвиняемый принимал участие в вооруженном мятеже в феврале — марте 2000 года, который проходил в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни. Он был в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате атаки погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо были ранены.

Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к запрещенной на территории РФ ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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суд боевик тюрьма
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