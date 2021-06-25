Социолог Пал Тамаш: Правительство Венгрии люто ненавидит сексуальные меньшинства

Известный венгерский социолог Пал Тамаш заявил ФАН, что власти его страны люто ненавидят представителей сексуальных меньшинств.

Директор Центра социальной политики Будапештского университета Корвинус и бывший глава Института социологии Венгерской академии наук в эксклюзивном интервью прокомментировал факты давления со стороны европейских чиновников на Венгрию по поводу ее закона о пропаганде ЛГБТ.

— Пал, что в Венгрии думают, например, о том, что Еврокомиссия официально запросила пояснения по этому законопроекту о гей-пропаганде? И что будет дальше?

— Что будет дальше, пока неизвестно. Думаю, что, в конце концов, венгерский кабмин как-то смягчит ситуацию. Но, знаете, у нас такое консервативное правительство, которое люто ненавидит сексуальные меньшинства.

— А какова реакция общественности на возникшую ситуацию?

— Скажу так, что местная публика, местное общественное мнение, тоже не популяризует сексуальные меньшинства.

isras.ru / Институт социологии ФНИСЦ РАН

— Мы видели во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Венгрии и Германии различные акции в поддержку ЛГБТ — радужные флаги, капитанская повязка у вратаря немцев Мануэля Нойера, выбегание на поле мужчины с аналогичным флагом. Судя по всему, венгры не очень хорошо ко всему этому относятся?

— Да. Все это воспринимается как вмешательство во внутренние венгерские дела. Большинство, я бы сказал так, не любит сексуальные победы или победы каких-то сексуальных групп. Другие участвуют в этом? Да пожалуйста!

Фактически, никто в Венгрии не был против данных акций. Пусть ведущие европейские нации — Германия, Франция и прочие-прочие — делают это, но они должны запомнить, что и у такой небольшой нации, как Венгрия, есть свое мнение.

— Существует ли опасность того, что ваша страна под мощным нажимом Европейской комиссии может в итоге отменить данный закон?

— С помощью разных «евросоюзовских» пакетов продолжается давление на венгерское правительство, но я не припомню за последние годы, чтобы оно взяло обратный ход. Касается ли это сексуальных меньшинств, или вообще по отношению к каким-то взглядам на тот или иной вопрос. Наше правительство абсолютно железно держит свою линию.

Никому еще не удалось «переиграть» венгерские взгляды — национальные, патриотические, даже крайне националистические — называйте как хотите.

— Венгрия оказалась в такой же ситуации, как и Россия. Когда у нас тоже приняли аналогичный закон — о том, что запрещена пропаганда так называемых ЛГБТ-ценностей среди несовершеннолетних, на нашу страну накинулось западных критиков. Венгрия как-то использовала российский опыт в данном вопросе?

— Скорее всего, нет. Хотя я точно не знаю — велись или не велись какие-либо секретные консультации…

ТАСС / Tamas Kovacs

15 июня Венгрия приняла закон о гей-пропаганде. Он ограничивает распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

В Брюсселе посчитали, что этот закон не отвечает фундаментальным ценностям и законам Европейского союза. В связи с чем Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти ЕС, ответственный за подготовку законопроектов) официально запросила от Венгрии пояснения на сей счет.

В Будапеште настаивают, речь идет только о защите несовершеннолетних, так как до достижения ими 18 лет подобные вопросы должны обсуждаться с родителями. И закон никак не затрагивает тему сексуальной ориентации взрослых.

23 июня перед игрой футбольного Евро-2020 Германия — Венгрия в Мюнхене местные болельщики провели акцию в поддержку ЛГБТ. Во время исполнения венгерского государственного гимна на поле выбежал человек в футболке немецкой сборной и с радужным флагом в руках.

Германия среди тех стран, которые осудили закон. В результате на матч отказался приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер предложил включить на местной арене радужную подсветку. Но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этого, и после этого ЛГБТ-подсветку включили на стадионах в Берлине, Вольфсбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Франкфурте-на-Майне. При этом футбольные клубы и крупные немецкие бренды поменяли свои логотипы на радужные. С аналогичной повязкой вышел на поле капитан сборной Германии Мануэль Нойер.

После этого депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился с призывом к европейским странам поддержать Венгрию.