Названы популярные виды мороженого среди жителей Подмосковья

Москва, 25 июня. Какое мороженое предпочитают жители Московской области,рассказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Подавляющее большинство жителей Подмосковья любят белый классический качественный пломбир без каких-либо добавок. Доля потребления этого продукта составляет 75%, передает «Радио 1».

Помимо этого, население Московской области отдает предпочтение холодному десерту под названием «Российское». В топ-3, по словам вице-президента компании, входят виды мороженого из серии «Кактус» и классический «стаканчик».

Многие люди ошибочно стараются исключить из своего рациона и простые, и сложные углеводы, в то время как вредны только простые. Об этом ранее рассказала диетолог Ирина Писарева.