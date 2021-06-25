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Названы популярные виды мороженого среди жителей Подмосковья

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:29
Общество
Названы популярные виды мороженого среди жителей Подмосковья
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 25 июня. Какое мороженое предпочитают жители Московской области,рассказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Подавляющее большинство жителей Подмосковья любят белый классический качественный пломбир без каких-либо добавок. Доля потребления этого продукта составляет 75%, передает «Радио 1».

Помимо этого, население Московской области отдает предпочтение холодному десерту под названием «Российское». В топ-3, по словам вице-президента компании, входят виды мороженого из серии «Кактус» и классический «стаканчик».

Многие люди ошибочно стараются исключить из своего рациона и простые, и сложные углеводы, в то время как вредны только простые. Об этом ранее рассказала диетолог Ирина Писарева.

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подмосковье мороженое Чистая линия Армен Бениаминов
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