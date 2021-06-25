Религиозные обряды в Дагестане одновременно смогут проводить не более четырех человек

Махачкала, 25 июня. Религиозные обряды в мечетях, церквях и синагогах Дагестана одновременного могут совершать не более четырех человек. Также в республике отменена возможность проведения богослужений даже при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер.

О соответствующем ужесточении мер говорится в постановлении главного санитарного врача региона Николая Павлова. Оно вносит изменения в документ, подписанный им же несколько дней назад.

Так, если в постановлении от 21 июня допускалась возможность «по усмотрению руководства религиозной организации совершать богослужение полностью на территории организации при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и обеспечения соблюдения между верующими социальной дистанции в 1,5 метра», то теперь этот пункт исключен из документа.

Кроме того, положение, предусматривавшее «обеспечение совершения религиозных обрядов (ритуальное омовение, бракосочетание, отпевания, венчания, крестины и другие) в религиозной организации при ограниченном присутствии близких людей», теперь дополнено словами «не более четырех человек».

Таким образом, в республике полностью отменена возможность проведения массовых богослужений в культовых зданиях. Также конкретным числом ограничен доступ верующих в эти здания.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана выступили за запрет на проведение выпускных вечеров в школах. Письмо с соответствующими рекомендациями минобрнауки региона направил в администрации муниципалитетов и в подведомственные организации.