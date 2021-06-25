Майкл Майерс возвращается к своему кровавому делу в трейлере «Хэллоуин убивает»

Лос-Анджелес, 25 июня. Кинокомпания Universal представила трейлер к двенадцатой части культовой серии слэшеров о серийном убийце Майкле Майерсе. Хоррор "Хэллоуин убивает" выйдет на экраны 15 октября.

Грядущий фильм станет прямым продолжением предыдущей части, премьера которой состоялась в 2018 году. В опубликованном трейлере становится понятно, что план женщин семьи Строуд проваливается. Они надеялись расправиться с Майклом Майерсом, заперев его в подвале горящего дома, однако убийцу спасает бригада пожарных.

Позже они сами становятся жертвами Майерса. Маньяк продолжает свое кровавое дело, убивая толпы людей. Главная героиня Лори Строуд намерена расправиться со своим мучителем и уговаривает жителей города встать на борьбу с убийцей.

В новой части слэшера к своим ролям вернутся Джейми Ли Кертис, Энди Мэтичак и Джуди Грир. Режиссерское кресло вновь занял Дэвид Гордон Грин. Он же вместе с Дэнни Макбрайдом и Скоттом Тимсом написал сценарий. Мировая премьера хоррора состоится 15 октября, в России же "Хэллоуин убивает" выйдет на неделю позже.

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