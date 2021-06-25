Норкин сразил зрителей шуткой о передаче коронавирусной инфекции

Москва, 25 июня. Ведущий шоу НТВ «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил студию новым анекдотом о «вакцинации половым путем». Многие не ожидали такой актуальной, дерзкой шутки и заметно удивились.

Журналист по традиции завершил передачу 25 июня свежим анекдотом на медицинскую тему. Норкин заявил, что намеренно выбрал шутку о вакцинации, чтобы придать проблеме огласку. Актуальная тема прозвучала в первой части эфира.

«Моторист Николай смог убедить односельчан, что антитела передаются половым путем. После чего «вакцинировал» всю деревню», — посмеялся он.

После озвученной юморески ведущий поднял вопрос о доверии к медикам, высказав мнение, что россияне относятся к бесплатным услугам халатно и не считают обязательным прививаться в ближайшие дни.

Некоторые граждане уверены, что вакцинация в платных клиниках гораздо эффективнее, чем в бесплатных. В связи с чем государству следует рассмотреть вопрос о возможности реформировании бюджетной медицины и медицинского страхования, заявил он.

Также в ходе передачи от его коллеги Ивана Трушкина последовало предложение о резкой смене имиджа. Он отметил, что красные или зеленые волосы у ведущего «Места встречи» произведут настоящий фурор. Однако Норкин заверил, что делать этого не станет и обязательно придумает что-нибудь другое.

Ранее ФАН сообщил, что представитель СМИ рассказал анекдот, описывающий инцидент с британским эсминцем Defender. Телеведущий подчеркнул, что англичане порой перебарщивают со своей фирменной невозмутимостью.