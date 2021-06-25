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МИД РФ заявил о намерениях возобновить авиасообщение с Италией

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:17
Общество
МИД РФ заявил о намерениях возобновить авиасообщение с Италией
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Москва, 25 июня. Россия приняла решение возобновить регулярное взаимное авиасообщение с Италией, заявили в МИД РФ.

Главы МИД двух государств провели телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уведомил МИД Италии о решении возобновить с ней регулярное авиасообщение.

«Стороны подтвердили стремление создавать условия для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в РФ и Италию», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Россия постепенно восстанавливает авиасообщение с рядом стран. Самыми доступными для туристов сейчас считаются Турция, Болгария и Кипр.

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Все новости / Общество / МИД РФ заявил о намерениях возобновить авиасообщение с Италией
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