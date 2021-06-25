Спецпосланник ООН по Сирии планирует рабочий визит в Москву

Нью-Йорк, 25 июня. Необходим международный диалог по урегулированию ситуации в Сирии, заявил на заседании Совбеза объединения спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен.

Спецпосланник ООН по Сирии не назвал точных сроков своего визита. Однако он выразил надежду на скорый приезд с целью провести консультации в Москве.

Ранее российская сторона указала на необходимость рассмотреть нападение украинских диверсантов на ополченцев в Луганской Народной Республике. Москва призвала Совет Безопасности ООН обсудить и осудить произошедшее.

В результате атаки украинских диверсантов в Донбассе погибли пять военнослужащих.