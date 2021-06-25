Более 70% бронирований на август аннулированы в Краснодарском крае

Краснодар, 25 июня. Россияне массово аннулируют туры в Краснодарский край, забронированные на август, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По предварительным данным, на август аннулировано 70% туров, а на июль — 30%. Стоимость отдыха в Крыму и Турции постепенно растет, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Речь идет о показателе от 5% до 7%.

При выборе места для летнего отдыха специалисты рекомендуют учитывать несколько факторов. Среди них климат, удаленность транспортных узлов, развлечения, инфраструктура и другие.