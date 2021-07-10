Видимость работы или халатность: бирки на мордовских собаках напугали зоозащитников

Зоозащитники из Мордовии снова бьют тревогу. Поводом для беспокойства стало появление псов со «странными» бирками. По сути, такое положение дел говорит о наличии у животного прививок и операции по стерилизации в прошлом. Однако хирургическое вмешательство не проводилось. Доказательством этому служит факт беременности одной из собак. Остальные обязательные манипуляции с вакцинацией от бешенства и обработкой от паразитов тоже остаются под вопросом.

Вместо операции — стрижка

«Собаку мы нашли у дверей саранского муниципального приюта. Она была с круглой биркой №979. У нас же псов биркуют другими, треугольными пластинками. Прибившееся к нашему порогу животное мы отвезли на осмотр в муниципальную ветклинику. УЗИ показало, что она беременна. Ее пришлось прооперировать. Сейчас она находится у нас. Мы написали обращение в прокуратуру. Ведь кто-то просто отмывает деньги, не делая свою работу», — рассказала в беседе с ФАН волонтер Людмила Семенова.

Федеральное агентство новостей / Людмила Семёнова

Как пояснила зоозащитница, у собаки просто-напросто был выбрит живот. Таким образом неизвестный ловец бездомных «хвостиков», который заключил с администрацией контракт на отлов, сделал видимость работы. Пытаясь выяснить, чьих же рук это дело, девушка обратилась к зоозащитникам из соседнего города Рузаевка. По фото собаки и бирки общественники сразу же распознали четвероногую местную жительницу.

«Это наша, рузаевская собака. Да и с такими бирками у нас и сейчас их бегает очень много. В Рузаевке отловом, стерилизацией и выпуском безнадзорных животных занимается только организация четы Аникиных «Икигай», — высказала свою точку зрения волонтер из Рузаевки Анна Фадеева.

Федеральное агентство новостей / Людмила Семёнова

Ни машины, ни рабочих

Получается, по мнению волонтеров, уже не раз привлекший внимание правоохранителей и осужденный за мошенничество глава семейства Олег Аникин снова «взялся за старое». За разъяснениями корреспондент ФАН обратился к самому предпринимателю.

«Нет у меня таких бирок. Они все девятизначные. Животным, которых я ловил, бирки ставили врачи Чамзинской ветстанции. Да и не занимаюсь я этим давно. Вот в марте у меня был контракт с администрацией Рузаевского района. Он уже расторгнут, один раз в июне просили приехать забрать собаку и щенков. Вот и все на этом. Работу мне не оплатили, машина стоит поломанная, без ремонта, рабочие разошлись», — выразил свое несогласие с волонтерами Олег Аникин.

Слова бизнесмена подтвердили и чамзинские ветеринары. Бирок с трехзначными номерами у них нет, да и стерилизацию проводят по всем правилам. Казалось бы, версия волонтеров обречена на провал, но те же сотрудники ветлечебницы утверждают, что врачи до сих пор по требованию наведываются в аникинский спецприемник. А это значит, что мужчина свою деятельность не прекратил.

С вопросом, кто же ловит и оставляет бездомных собак со «странными» бирками в Рузаевке, ФАН обратился в районную администрацию. Чиновники заверили, что контракт на отлов стерилизацию и выпуск заключен с той же фирмой «Икигай» 28 мая. По условиям договора, сотрудники Аникина должны поймать 100 животных. А команду предпринимателя то и дело видят при поимке и выпуске псов.

Федеральное агентство новостей / Людмила Семёнова

К прокурору — без намордника

Деятельностью фирмы заинтересовалась прокуратура Чамзинского района. На территории райцентра расположен приют для животных Аникиных. После проверки надзорные органы подтвердили факт многочисленных нарушений.

«В карточках учета животных отсутствовала информация о проведении стерилизации, вакцинации животных и сведения об их выбытии из приюта. Отсутствовали документы, подтверждающие осуществление должным образом мероприятий по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, а также проведение обязательной стерилизации поступивших в приюты животных без владельцев», — сообщили в ведомстве.

Навстречу сотрудникам прокуратуры вышли собаки без намордников. Они свободно гуляли как вне вольеров на территории приюта, так и за пределами спецприемника. Ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Теперь с материалами предстоит ознакомиться Управлению Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области.