Вакавилл,25 июня. Сотрудник полиции города Вакавил в Калифорнии избил страдающего аутизмом 17-летнего Престона Вульфа, приняв его за преступника. По словам правоохранителя, подросток якобы пытался убежать. В материалах дела разбирается российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который сообщил об этом в своем Telegram-канале.

21 апреля к Престону подошел офицер полиции Вакавилла, который принял его за нарушителя. Он приказал мальчику сесть, тот подчинился, однако когда офицер начал вести себя агрессивно, он испугался и попытался отойти. По версии полицейского, это была попытка к бегству — поэтому он свалил 17-летнего подростка на землю, избил и задержал его на глазах у свидетелей, в том числе маленького ребенка.

Видео жесткого задержания появилось в Сети — правоохранитель с силой швыряет Престона Вульфа на асфальт и бьет его по лицу.

Очевидцы рассказали, что юноша несколько раз просил позвонить его родителям, однако офицер отвечал только «Не заставляй меня причинять тебе еще больше боли».

Родные Престона Вульфа потребовали привлечь офицера к ответственности: жизнь и здоровье мальчика были поставлены под угрозу.

«Я не верю, что Престон когда-нибудь снова станет доверять полицейскому. Я за полицию, но не за жестокое обращение. Этот человек и его отделение должны нести ответственность за свои действия. Ни один ребенок, инвалид он или нет, не заслуживает такого обращения», — заявил отец подростка Адам Вульф.

В департаменте полиции Вакавилла сказали, что «сожалеют» что подросток столкнулся с таким отношением, — при этом не уточнили будет ли офицер наказан

«Мы очень сожалеем, что Престон столкнулся с этим. Офицер не знал, что этот подросток был человеком с особенностями развития», — признала сержант Кэти Кардона.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Вульфа.

ФБР был создан как некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского насилия. В создании Фонда оказал помощь известный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Своей миссией правозащитники также называют поддержку активистов, которые противостоять полицейскому насилию и расследование случаев, подобных нападению на Престона Вульфа.