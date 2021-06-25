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Самбурская разоткровенничалась о побочных эффектах коронавируса

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:02
Шоу-бизнес
Самбурская разоткровенничалась о побочных эффектах коронавируса
vk.com  /  Настасья Самбурская

Москва, 25 июня. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская прокомментировала дискуссии о вакцинации и заявила о необходимости прививки, рассказав историю из жизни.

Российская актриса призналась, что долго размышляла о надобности вакцины и не решалась на прививку. Однако после выздоровления от коронавируса, дождавшись пока исчезнуть все антитела, записалась к врачу. По словам звезды, она крайне тяжело переживала болезнь и столкнулась со множеством побочных эффектов.

Так, Самбурская в течение месяца провела в постели, поскольку организм начал давать сбои и ей пришлось обследоваться у множества специалистов. У артистки обнаружили частичную потерю слуха и гастрит. Она с трудом восстановила здоровье в платном медицинском центре и приняла решение в пользу вакцинации.

«Я переболела ковидом в конце ноября, и побочка у меня была лютейшая, с которой я борюсь до сих пор», — прокомментировала она.

По словам телеведущей, она сделала прививку не для беспрепятственного посещения общественных мест, а потому что видит, как мучаются ее зараженные вирусом друзья. Девушка отметила, что не верит в вымышленные истории об истреблении человечества и побочных эффектах вакцины, напомнив, что российский препарат «Спутник V» закупает весь мир.

Ранее ФАН сообщил, что Самбурская в эффектном платье снялась в клипе экс-резидента Comedy Club Александра Реввы «Деньги». После выхода видео на цифровых платформах Самбурская решила его прорекламировать

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самбурская последствия ковид
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