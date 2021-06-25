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Более 150 человек числятся пропавшими без вести после обрушения жилого дома во Флориде

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:12
Происшествия
Более 150 человек числятся пропавшими без вести после обрушения жилого дома во Флориде
flickr.com  /  Radek Kucharski

Таллахасси, 25 июня. Во Флориде произошло обрушение 12-этажного жилого дома. По последним данным четыре человека погибли, 159 числятся пропавшими без вести. Всего разрушено 55 квартир.

Власти также заявили, что не все люди, которые числятся пропавшими, могли находится дома в момент разрушения. Работы по поиску пропавших под завалами не прекращаются.

Около 130 человек задействованы в спасательной операции. Ведется очищение территории от обломков здания при помощи тяжелой техники.

По факту инцидента президент США Джо Байден объявил режим ЧС.

Жилой дом обрушился на остановку с людьми в городе Кванджу в Южной Корее. В результате происшествия погибли девять человек, еще восемь граждан получили травмы различной степени тяжести.

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обрушение флорида жилой дом
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