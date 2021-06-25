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ЦБ отчитался о доле иностранных инвестиций в российские ОФЗ

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:01
Экономика
ЦБ отчитался о доле иностранных инвестиций в российские ОФЗ
wikipedia.org  /  NVO/CC BY 2.5

Москва, 25 июня. Процент иностранных вложений в российские ОФЗ остался на уровне 19,5% по итогам мая текущего года. Соответствующей информацией поделился Центробанк.

Согласно данным финансового регулятора, доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа находилась на уровне 31,8% по состоянию на 1 июня прошлого года, передает ТАСС.

«Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ в мае 2021 года сохранилась на уровне 19,5%», — уточняется в материалах

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий иностранным вкладчикам, составил 2,918 трлн рублей на начало первого летнего месяца текущего года. Совокупный размер рынка достигает 14,949 трлн рублей, резюмировали в Центробанке России.

Мосбиржа планирует продлить время торговли облигациями федерального займа до 23:50 осенью 2021 года. В настоящий момент режим работы распространяется на отдельные ценные бумаги фондового рынка.

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