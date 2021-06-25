Сотрудник НИЦ Гамалеи предостерег от поспешных выводов о вакцинации в Израиле

Рост числа заболевших COVID-19 в Израиле, где вакцинирована большая часть населения, вызывает тревогу, но еще не говорит о неэффективности прививок. Об этом в интервью ФАН заявил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Напомним, 25 июня Израиль снова ввел обязательное использование масок в помещениях, которое было отменено 10 дней назад. По данным местного минздрава, которые приводят израильские СМИ, 32% подтвержденных случаев зафиксированы у пациентов, получивших оба компонента вакцины от коронавируса.

Рост заболеваемости в стране связывают с распространением индийского штамма Delta.

«Ясно, что индийский вариант коронавируса хуже нейтрализуется теми антителами, которые есть у нас и которые есть в вакцинах, — заявил Анатолий Альтштейн. — Израиль — это очень хороший пример, где была проведена массовая вакцинация. То, что происходит сейчас в этой стране, может представлять большой интерес».

Вирусолог отметил, что рост числа новых случаев COVID-19 в Израиле действительно наблюдается, однако в кривой заболеваемости пока нет резких скачков.

«Сама кривая выглядит гладко, но в последние дни действительно наблюдается подъем. На пике у них было 10 тысяч новых случаев в день, затем с распространением вакцины все это упало и дошло до десятков человек. А сейчас поднялось: 61 новый случай был 19 июня, 123 — 21-го, 205 — 24-го июня, — констатировал собеседник ФАН. — Да, есть подъем. Но по этим цифрам сказать, что Pfizer никак не защищает от индийского варианта, никак нельзя».

Доктор медицинских наук назвал долю вакцинированных израильтян среди заболевших коронавирусом в последние дни «без сомнения, тревожной цифрой». Но при этом он отметил, что статистика новых зарегистрированных случаев не дает данных по нескольким важным параметрам.

«Нужно подождать и понаблюдать, как будет развиваться эта ситуация. Посмотрим еще недельку, и нам станет ясно. В статистике регистрируется заболеваемость, а ее разделения на легкую, среднюю и тяжелую нет. Летальность тоже пока рано смотреть: она так быстро не должна проявиться, — отметил ученый. — Если у вакцинированных пациентов заболевание протекает в легкой форме, легче, чем у остальных, это говорит в пользу вакцины».

Prt Scr youtube.com / RT Россия

Для вакцинации от коронавирусной инфекции в Израиле доступен только один препарат — Pfizer, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. По нескольким параметрам она схожа с массово используемым в России «Спутником V»: оба препарата созданы на основе нуклеиновых кислот и используют клетки пациента для синтеза белка при «знакомстве» организма с новым вирусом. Однако способы доставки генетического материала вируса внутрь клетки у «Спутника V» и Pfizer различаются.

По словам Альтштейна, было бы полезно провести в России исследование всех случаев заражения коронавирусом, в том числе индийским штаммом, среди вакцинированных граждан.

«В России сейчас идет эпидемия, много случаев. Есть больше 20 миллионов людей, которые иммунизировались: в одной Москве — больше двух миллионов. Важно было бы посмотреть, как у нас болеют вакцинированные, болеют ли вообще и в какой форме. Вот это исследование стоило бы сделать чрезвычайно быстро, но нужно еще подождать некоторое время, чтобы накопился такой материал», — поделился предложением вирусолог.

Собеседник агентства отметил, что низкий процент случаев заражения или данные о преимущественно легкой форме заболевания у привитых пациентов могли бы существенно увеличить число желающих вакцинироваться.

«Мы на это очень рассчитываем. Вакцина должна помочь, прививаться нужно без всяких сомнений», — отметил вирусолог.

При этом нельзя уверенно утверждать, что российский «Спутник V» справится с распространением штамма Delta в отличие от Pfizer, пояснил ученый.

«Нужно за этим наблюдать. Да, Pfizer держит не все — это понятно. Но в какой степени это влияет на заболеваемость, будет видно позднее. Я боюсь, что если Pfizer не держит (не обеспечивает защиту от индийского штамма. — Прим. ФАН), то и наша не будет держать. Но я уверен, что у Pfizer, по крайней мере частично, это получится. У нашей вакцины — тоже», — резюмировал профессор.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок за границу в связи с ситуацией с распространением в стране штамма Delta. При этом он подчеркнул, что пока это не требование, а просьба.